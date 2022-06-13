كيف تحدث الإصابة بمرض شلل الأطفال وما أهمية التطعيم ضده؟.. الصحة تجيب..فيديو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن طرق انتقال فيروس شلل الأطفال، مؤكدة أنه يتم عن طريق الطعام الملوث بالفيروس حيث يدخل الفيروس إلى الجهاز الهضمى ويتكاثر ثم يصيب الجهاز العصبى،مضيفة انه تحدث الإصابة دون ملاحظة ذلك.

وأوضحت الوزارة طرق الانتقال كالتالي:-

عن طريق الطعام الملوث بالفيروس.

يدخل الفيروس جسم الطفل ويتكاثر بداخل الجهاز الهضمي ثم يصيب الجهاز العصبي.

تحدث الإصابة دون ملاحظة ذلك ومن الممكن أن يكون للإصابة بعض الأعراض مثل:

البرد- الإسهال - القيء

تؤثر الإصابة بالمرض على الحركة وتسبب إعاقة عن طريق الشلل الرخو الحاد وتلازم الطفل مدى الحياة.

التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ضروري لتجنب الإصابة به.

https://fb.watch/dD5wlck5oe/

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg