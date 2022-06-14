عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO .. صور

ترقيات جديدة للنسخة
ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO

أطلقت شركة لامبورجيني الإيطالية، نخبة عالية الأداء من سياراتها المميزة طوال تاريخها الممتد، والتي تتمتع بقدر كبير من المظهر الرياضي، إلى جانب الأداء الفني الخارق، حيث تضم باقة من التجهيزات القوية، والتي تمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO 

وتعتبر السيارة لامبورجيني هوراكان STO واحدة من أبرز سيارات الصانع الإيطالي المخضرم، حيث تتمتع بقدرات مميزة تتعلق بالتسارع من نقطة السكون، إلى جانب أداء المناورة المميز، إضافة للتقنيات الداخلية أنظمة دعم قائد المركبة.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO 

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO 

 

واستطاعت شركة نوفيتك المتخصصة في مجال تعديل وترقية السيارات، أن تضيف لمساتها المميزة للسيارة لامبورجيني هوراكان STO، لتظهر بترقيات جديدة تبهر محبي لامبورجيني، وظهر ذلك من خلال الهيكل الخارجي للسيارة، والذي تمتع بمكونات من الياف الكربون، إلى جانب بعض الخصائص الأخرى.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO 

تضم السيارة المعدلة لامبورجيني هوراكان STO جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 20 و 21 بوصة، مع منظومة عادم كويلوفر وإمكانية ضبط الارتفاع ونظام التعليق مع ارتفاع الركوب، بالإضافة إلى طلاء خارجي أسود لامع، ومركب من ألياف الكربون عالي القوة وبوزن خفيف.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO 

وتظهر أيضا لمسات الكربون لأغطية المرايات الجانبية ذات الأداء الكهربائي، مع مشتتات للهواء، ولمسات معاد تصميمها للصادم الأمامي، بالإضافة إلى غطاء المحرك، وتضم السيارة حزمة من التعزيزات الهوائية والتي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO 

وتعتمد السيارة لامبورجيني هوراكان STO على محرك من 10 اسطوانات سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 640 حصانا، مع اطارات 245/30 ZR 20 للناحية الامامية وجنوط قياسها 9Jx20، بالاضافة إلى جنوط 12.5Jx21 مدعومة باطارات 325/25 ZR 21 للناحية الخلفية من السيارة.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO 
لامبورجيني شركة لامبورجيني شركة لامبورجيني الايطالية هوراكان STO لامبورجيني هوراكان STO السيارة لامبورجيني هوراكان STO

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف اعتزام شاومي إطلاق هواتف Xiaomi 13 بأفضل معالج على الإطلاق

أحدها نفس لا تشبع.. ثلاثة أمور ينبغي الاستعاذة منها

اكتفاء ذاتي بنسبة 60% .. بالأرقام.. جهود الدولة في توفير اللحوم للمواطنين

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 -6 -2022

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

مستشارة رئيس الوزراء: تم إطلاق وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

باز يطير.. تفاصيل مشهد يروج للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ