ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO .. صور

أطلقت شركة لامبورجيني الإيطالية، نخبة عالية الأداء من سياراتها المميزة طوال تاريخها الممتد، والتي تتمتع بقدر كبير من المظهر الرياضي، إلى جانب الأداء الفني الخارق، حيث تضم باقة من التجهيزات القوية، والتي تمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO

وتعتبر السيارة لامبورجيني هوراكان STO واحدة من أبرز سيارات الصانع الإيطالي المخضرم، حيث تتمتع بقدرات مميزة تتعلق بالتسارع من نقطة السكون، إلى جانب أداء المناورة المميز، إضافة للتقنيات الداخلية أنظمة دعم قائد المركبة.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO

واستطاعت شركة نوفيتك المتخصصة في مجال تعديل وترقية السيارات، أن تضيف لمساتها المميزة للسيارة لامبورجيني هوراكان STO، لتظهر بترقيات جديدة تبهر محبي لامبورجيني، وظهر ذلك من خلال الهيكل الخارجي للسيارة، والذي تمتع بمكونات من الياف الكربون، إلى جانب بعض الخصائص الأخرى.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO

تضم السيارة المعدلة لامبورجيني هوراكان STO جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 20 و 21 بوصة، مع منظومة عادم كويلوفر وإمكانية ضبط الارتفاع ونظام التعليق مع ارتفاع الركوب، بالإضافة إلى طلاء خارجي أسود لامع، ومركب من ألياف الكربون عالي القوة وبوزن خفيف.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO

وتظهر أيضا لمسات الكربون لأغطية المرايات الجانبية ذات الأداء الكهربائي، مع مشتتات للهواء، ولمسات معاد تصميمها للصادم الأمامي، بالإضافة إلى غطاء المحرك، وتضم السيارة حزمة من التعزيزات الهوائية والتي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية.

ترقيات جديدة للنسخة الخارقة لامبورجيني هوراكان STO

وتعتمد السيارة لامبورجيني هوراكان STO على محرك من 10 اسطوانات سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 640 حصانا، مع اطارات 245/30 ZR 20 للناحية الامامية وجنوط قياسها 9Jx20، بالاضافة إلى جنوط 12.5Jx21 مدعومة باطارات 325/25 ZR 21 للناحية الخلفية من السيارة.