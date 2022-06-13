زيلينسكي: نحن نحارب الشر المطلق..والتكلفة البشرية لـ أوكرانيا مرعبة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه يعتقد أن التكلفة البشرية للمعركة من أجل منطقة دونباس الشرقية “ستذكر بلا شك في التاريخ العسكري باعتبارها واحدة من أكثر المعارك عنفا في أوروبا”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال زيلينسكي إن جيشه يخسر "ما بين 60 و100 جندي" يوميا في معركة دونباس.

وتابع:"نحن نتعامل مع الشر المطلق. وليس لدينا خيار سوى المضي قدما وتحرير أراضينا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث عن سيفيرودونيتسك، المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية في الشرق التي تقترب القوات الروسية من احتلالها بالكامل.

وأكد زيلينسكي أن "التكلفة البشرية لهذه المعركة مرتفعة جدا بالنسبة لنا. إنه ببساطة أمر مرعب".

تم تدمير جميع الجسور الثلاثة المؤدية إلى المدينة ، حسبما أفاد حاكم المنطقة في وقت سابق من هذا المساء.

يجب على القوات الأوكرانية المتبقية في المدينة 'الاستسلام أو الموت' ، حسبما قال ممثل عسكري لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد.