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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيتكوين تتراجع إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انخفضت العملة الرقمية ”بيتكوين“ 14%، اليوم الإثنين، بعد أن جمدت شركة سيلسيوس الأمريكية لإقراض العملات المشفرة السحوب والتحويلات، مشيرة إلى ظروف بالغة الشدة، في أحدث علامة على أن تراجع الأسواق المالية يلحق ضررا بسوق العملات الرقمية.

وأثار تحرك سيلسيوس هبوطا في أرجاء العملات المشفرة لتنخفض قيمتها عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير 2021، مدفوعة بخسائر بتكوين العملة المشفرة الأكبر، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبعد إعلان سيلسيوس، هوت بتكوين إلى أدنى مستوى في 18 شهرا عند 22 ألفا و725 دولارا قبل أن تتعافى قليلا إلى حوالي 23 ألفا و924 دولارا.

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وتراجعت العملة الرقمية ”الإثير“، ثاني أكبر العملات المشفرة، بما يصل إلى 18% إلى 1176 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

واقترحت سلسيوس، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، على مستخدميها على وجه الخصوص استخدام عملاتهم المشفرة التاريخية مثل البيتكوين والإيثر للاستثمار في عملات رقمية جديدة.

وجمعت سلسيوس في أكتوبر، 400 مليون دولار من صندوق كيبيك للودائع الذي عبر عن ارتياحه للشراكة مع ”الجهة الرائدة في العالم للقروض بالعملة المشفرة“، بينما أعلنت عن أنه ”نظرًا لظروف السوق القاسية، فإننا نعلق جميع عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات“.

وقال نيل ويلسون، المحلل لدى مؤسسة ماركتس.كوم إن ”هناك تدهورا في مجال العملة المشفرة ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءًا“.

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