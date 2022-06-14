رئيس قطاع الإنتاج الحيواني: ما وصلنا إليه اليوم نتيجة عمل سنوات

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، أن افتتاح اليوم نتيجة عمل سنوات، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك اهتمام غير مسبوق بكل مناحي الحياة وخاصة التنمية المستدامة المبنية على أسس علمية في الإنتاج الحيواني .



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء dmc" المذاع على قناة dmc ، أن الزيادة السكانية المتعاقبة والمزايدة لا يوكبها زيادة في تعداد الثروات الحيوانية فكان لازما طبقا لتوجيهات الرئيس أن يتم تحسين السلالات ورفع معدلات أدائها وتم اللجوء للحيوانات المعدلة وراثيا والتي تزداد ٢ كيلو لحوم في اليوم .

وكشف ان رأس الماشية المستوردة إنتاجيتها تعادل ٣ رؤوس من الماشية المحلية وهناك سلالات إنتاجها من الحليب يعادل ٤٠ كيلوا يوميا.

