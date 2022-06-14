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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. منة شلبي ترد على مهاجمي الأفلام.. تفاصيل وصية سمير صبري

منة شلبى
منة شلبى

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامة أبرزها تنفيذ بشرى لوصية سمير صبرى ومنة شلبى واليكم التفاصيل..

تفاصيل العشاء الأخير بين بشرى وسمير صبري قبل وفاته بأسبوع.. خاص
 كشفت الفنانة بشرى عن كواليس العشاء الأخير لها مع الفنان الراحل سمير صبري قبل أيام من وفاته، ووصيته.

وقالت بشرى في تصريح خاص لصدى البلد : «آخر لقاء جمعني بالفنان سمير صبري كان خلال عشاء في أحد الفنادق قبل سفري لدبى مباشرة، وقبل أسبوع من وفاته، وهذه كانت صورة الطاولة التي جلسنا عليها وتبادلنا أطراف الحدث، وأبدا لن أنساها.

منة شلبي لمهاجمي الأعمال الفنية: الدين داخل قلبكم.. والأفلام مش هتغير عقيدتكم
نشرت الفنانة منة شلبى، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن الهجوم الذى تتعرض له عدد من الأعمال الفنية بسبب الدين.

وقالت منة شلبى: “الدين لا يهز من عمل فنى.. الدين داخل عقيدتك وقلبك مش هتاثر بفيلم.. الفيلم ممكن يخليك تحس أو تفكر بس مش هيغير عقيدتك أكيد الا لو كانت ضعيفة جدا”.

محمد عطية: الفن النظيف مصطلح مضلل واللي مستحرم ميمثلش
أكد الفنان محمد عطية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه لا بعترف بالفن النظيف.

وكتب محمد  عطية : «أنت بتمثل يبقى لازم تطوع نفسك لكل ما يتطلبه منك الدور من لبس وشكل وأداء يناسب الشخصية اللي أنت بتلعبها مش العكس.. يجيلك دور تقوم مطوعه ليتماشي مع معتقداتك الشخصية،".

سميرة أحمد لـ صدى البلد: راضية عن مشوارى الفنى 100%
كشف الفنانة سميرة أحمد عن رضاها التام عن مشوارها الفنى الحافل بالأعمال الفنى سواء فى السينما او التليفزيون والذى كان سببا فى تكريمها مؤخرا من قبل مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.

وقالت سميرة احمد فى تصريح لـ "صدى البلد" : أنا راضية بنسبة 100 % عن مشوارى الفنى الذى قدمته فى السينما او التيلفزيون.

عمرو دياب يتصدر التريند بمشروعه السياحى الجديد
نشرت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب عبر فيسبوك عن قرب افتتاح مشروع سياحى جديد يحمل اسم عمرو دياب وهو ما دفعه ليتصدر التريند به.

للمرة الثانية .. إصابة الإعلامية مها بهنسي بفيروس كورونا
أعلنت الإعلامية مها بهنسي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وكتبت مها بهنسي :" إيجابي كورونا للمرة الثانية.. اي حد كان مخالط ليا ياريت يعمل مسحة".

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