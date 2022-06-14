التعليم : دفع مصروفات المدارس بمكاتب البريد بالرقم القومي للطالب

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة للمديريات التعليمية ، شددت خلالها على ضرورة أن يقوم أولياء أمور التلاميذ المتقدمين للالتحاق برياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي والصف الأول الثانوي بالعام الدراسي 2022 / 2023 بسداد مصروفات المدارس مع قبول ملفات التقديم .

وقالت وزارة التربية والتعليم : إن تلاميذ KG2 يتم تحديث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الإبتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات كأحد مسوغات تحديث الملف.

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادي ، يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب ( الصورة الشخصية - محل الإقامة .. إلخ) ويرفق به إيصال سداد المصروفات.

مصروفات المدارس الحكومية 2023

أعلنت قناة مدرستنا التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، مصروفات المدارس الحكومية 2023 في العام الدراسي الجديد

حيث قالت قناة مدرستنا التعليمية عبر برنامج جروب الماميز : أن مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ستكون في حدود متوسط الأرقام التالية :

- من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي : 305 جنيهات

- من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات

- الصف الأول الثانوي العام : 520 جنيها

- الصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات

- الصف الاول الثانوي الفني بكافة انواعه 220 جنيها

- باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تسديد مصروفات المدارس 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أنه يتم سداد مصروفات المدارس على حساب صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الالكترونية ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تعفى الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس:

- أبناء شهداء ٢٥ يناير

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي

- الطلاب يتامى الأب

- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

- مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية من الشئون الاجتماعية

- (أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجن حديثا غير القادرين مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوي.

- أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وابو رماد وشمال سيناء والطلاب المقيدين والملحقين على مدارس بالمحافظات الأخرى من طلاب هذه المحافظة.

- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال والمتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس.



وتخفض نسبة ٥٠٪؜ لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (بالخدمة أو معاش) من الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني.