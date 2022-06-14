بدء تلقي اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022.. اليوم

تبدأ مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 من اليوم الثلاثاء 14 يونيو وحتى 16 يونيو 2022.
وتتمثل حالات قبول اعتذارات المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي:
- الحالات المرضية مع تسليم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.
- وجود طفل رضيع حتى عامين ، مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.
- وفاة الزوج ، ويشترط تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.
- عمل الزوج بمنطقة نائية، ويشترط تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.
- سفر الزوج للخارج ، ويشترط تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.
- رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية ، ويشترط تقديم تقرير طبي معتمد.
- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما) ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) إقرار من أحدهما يتعهد بتنفيذ الندب الصادر له.
معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2022
- امتحانات الثانوية العامة لن تعقد في المنزل ولكن ستعقد في لجان مراقبة بالمدارس
- امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تعقد بنظام أوبن بوك.
- أعدت وزارة التعليم مجلدات مفاهيم ليستعين بها الطلاب أثناء سير الامتحان
- الوزارة أتاحت مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة رقميا على موقعها
- سوف تطبع الوزارة مجلدات المفاهيم وتوزعها مجانا في لجان امتحانات الثانوية العامة على الطلاب كل وفقا تخصصه.
- امتحان الجيولوجيا سينعقد لطلاب الثانوية العامة 2022 باللغتين الانجليزية والعربية
- الوزارة أعدت لطلاب الثانوية العامة ملازم اضافية للغات (الاسبانية - الالمانية - الايطالية - الصينية) .
- الوزارة لن توفر نماذج امتحانية استرشادية لطلاب الثانوية العامة
- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستعقد في نفس لجان امتحانات المواد الأساسية
- أتحنا أرقام الجلوس على موقع الوزارة وجار توزيعها على الطلاب بالمدارس
- تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً بنظام "البابل شيت"بأسئلة اختيار من متعدد
- لن تشمل امتحانات الثانوية العامة أي اسئلة مقالية
- لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة
- على الطالب كتابة رقم جلوسه من اليسار إلى اليمين ويترك المربع الأيمن فارغا
- تبقى مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجان الامتحان بعد نهاية كل امتحان
- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا
- كراسة امتحانات الثانوية العامة الورقية تحتوي من ٢ الى ٣ ورقات بيضاء يمكن استخدامهم كمسودات
- مسئولون من الصحة سيتواجدون في لجان الثانوية العامة لمتابعة اجراءات مكافحة كورونا