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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على صيدلي لاتهامه بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من المواطنين بقنا

صدى البلد

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من ضبط صيدلي بمركز أبوتشت لاتهامه بالنصب والاستيلاء على ٢٠ مليون جنيه من 16 مواطنا بزعم توظيفها.

وكان مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من فرع الأموال العامة بجنوب الصعيد، يفيد بورود بلاغا من 16 شخصا مقيمين بدائرة مركز أبوتشت، بقيام المدعو " ح.ع " صيدلي بمركز أبوتشت، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة الأحكام القانون، وذلك من خلال استثمارها في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت التحريات الأولية صحة المعلومات، وأن المتهم، حصل على مبالغ مالية كبيرة، حيث تتوالى البلاغات من المواطنين، والتي وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه، مقابل أرباح شهرية 5% من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات.

تم ضبط المتهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لتتولي التحقيقات.

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