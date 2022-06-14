حتحوت: بدر بانون يقترب من الرحيل عن الأهلي.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء، عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي تلقى عرضا قطريا ضخما جدا للتعاقد مع بدر بانون، وهو ما سيجعل الأهلي يوافق على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وأكد هاني حتحوت، إن الاتجاه داخل النادي الأهي حاليا، هو بيع بدر بانون، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، والإستفادة من المقابل المادي للصفقة، والبحث عن لاعب أجنبي جديد، مضيفا إن هذا القرار يأتي أيضا بالتزامن مع رغبة بدر بانون في خوض تجربة جديدة بعيدا عن القارة الإفريقية.

أعلن الأهلي اليوم فسخ التعاقد بشكل وديه مع المدير الفني الجنوب الأفريقي للفريق الأول لكرة القدم بيتسو موسيماني.



وقال الأهل أن إدارة النادي وجهت الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء إحترام متبادل بين الطرفين.



وأضافت :"كان محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق .

لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيمانيوتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".