أنا مطلقة ومش كيوت.. أبرز تصريحات ريم مصطفى مع لميس الحديدي

حلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON وتحدث لاول مرة عن حياتها الشخصية بالاضافة الي كواليس مسلسل سوتس الذي قدمته في موسم رمضان الماضي، وجاءت تصريحاتها كالتالي.

1- لايوجد رجل في حياتي بالوقت الحالي، لكن ممكن يبقى فيه بكره وأكيد كان فيه حب سابق فكلنا مررنا بهذا.

2- أول مرة بقول كده أنا مطلقة وكنت متزوجة وعندي ولدين عمر وعلي

3- تزوجت صغيرة جداًفي عمر 19 سنة وكانت من أهم التجارب في حياتي وتعلمت منها أن أهم شيء كيف نختار شريك الحياة

4- من حسن حظي أن زوجي محترم وابن ناس وراقي والطلاق كان بسبب أننا مختلفين عن بعض مش عشان حاجة تانية ومش لازم الطلاق يعني أننا نفرج الناس علينا ونروح محاكم وابو ولادي بتربطني بيه علاقة صداقة واحترام

5- أنا مش متدلعة وفي وسط أهلي أنا راجل العيلة"، لافتة أنها الابنة الثانية بين 4 شقيقات.

6- شكلي قد يخدع الناس اني "كيوت: لكن الحقيقة ليست هكذا، ووالدتي تشبهني بالواد الصايع حينما تركب بجانبي السيارة.

7- انا اشبه الشخصية التي قدمتها في مسلسل سوتس بالعربي في قوتها.

8- لا يفرق معى مساحة الدور على قدر تأثير الشخصية التى سأقدمها ولكن يفرق معى جدا اسمى على الأفيش والتتر لأن هذه هى ترقية الممثل الحقيقي

9- حلمي منذ الصغر كان التمثيل، وكنت اعلم صعوبة تحقيق هذا الحلم بسبب أهلي.