مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم سيارتين بأسوان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الرابط بين محافظتي البحر الأحمر وأسوان، شمال شرق أسوان.



وتلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل على طريق "إدفو - مرسى علم" الرابط بين محافظتي البحر الأحمر وأسوان، بالقرب من الكيلو 67.



وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى نصر النوبة، والجثتين إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة.

واتخذت الإجراءات اللازمة حيال الحادث.