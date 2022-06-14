ضبط راكبين حاولا تهريب أدوية باهظة الثمن في مطار القاهرة الدولي (صور)

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من الشرائط الدوائية غالية الثمن بمشاركة صديق له، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول.

واستطاع أحمد مجاهد مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، من ضبط راكبين حاولا الخروج معا بحقائبهما من بوابة اللجنة الجمركية واللذان أنكرا ما بحوزتهما والذي يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبهما بواسطة محمود سعد مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون شرائط دوائية داخل الحقائب، فقام أحمد فؤاد حامد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش الحقائب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من الشرائط الدوائية.

وأقر أحد الراكبين أنها تخصه هو دون الآخر، ثم قام أحمد علي السيد مدير إدارة الجمرك بمناظرة جوازي سفر الراكبين والمضبوطات التي بلغ عددها ١٤٣ شريطا دوائيا لعلاج السرطان والأمراض المناعية.

وأمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الذي أقر بأن المضبوطات تخصه، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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