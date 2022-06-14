والد الطالب مؤمن هيثم لـ صدى البلد: القنصلية المصرية بجنوب أفريقيا تواصلت معنا 24 ساعة

بعد تحرير نجله..

أعرب هيثم كامل والد "الطالب مؤمن هيثم"، عن تقدير للجهود التي بذلتها السلطات المصرية والقنصلية المصرية بجنوب أفريقيا لتحرير نجله من قبل مختطفين مجهولين، احتجزوه وزميله هناك، لمدة شهرا كاملا.

وقال هيثم كامل والد "الطالب مؤمن"، في تصريحات خاصة مع "صدى البلد" ، إنه من اللحظة الأولى الذي تغيب فيها نجله وفقد التواصل معه بجنوب أفريقيا، حيث أنه كان يدرس في إحدى أكاديميات الطيران هناك، وتواصل مع القنصلية المصرية هناك، والتي بدورها لم تتأخر عن متابعة الوضع.

وأوضح َوالد الطالب مؤمن، أن نجله كان قد سافر إلى جنوب أفريقيا في مارس الماضي، لدراسة الطيران هناك، وتم اختطافه من قبل عناصر مجهولين في مايو الماضي تحديدا الموافق 13 مايو.

وأضاف أنه على الفور حاول التواصل مع كل الجهات المصرية عن طريق وزارتي الهجرة والخارجية وصولا إلى القنصلية المصرية هناك، والتي بدورها استجابت لاستغاثاته من اللحظة الأولى وبدأت في إجراءات التواصل معه بالتعاون مع السلطات هناك وأكاديمية الطيران التي كان يدرس فيها الطالبين المختطفين.

وأكد والد الطالب مؤمن، أن القنصل المصري في جنوب أفريقيا كان على تواصل مستمر معه على مدار 24 ساعة، لمتابعة التفاصيل أول بأول حتى لحظة تحريره من المختطفين، واستقبله السفير المصري هناك وزميله وأبلغنا بتحريرهم.

وحول وضع نجله الطالب بالطيران، قال "هيثم كامل"، حتى اللحظة لم يفكر في شئ سوى وصول نجله سالم، وبعدها يأتي التفكير فيما سيفعله في استكمال دراسته، موجها الشكر لأكاديمية الطيران بجنوب أفريقيا التي كان يدرس بها، لتواصلها معه وتفهم الأوضاع وتعاونها مع السلطات المصرية هناك لاستعادة نجله.

وتنتظر أسرة الطالب مؤمن هيثم، في مطار القاهرة الدولي، وصول نجلهم، عائدا من جنوب إفريقيا بعد نجاح الدبلوماسية المصرية بالتعاون مع السلطات الجنوب أفريقية، في تحريرهما من قبل مختطفين مجهولين، كانوا قد احتجزوهم قبل الشهر الماضي في جنوب أفريقيا.

ويصل الطالبين المصريين، إلي مطار القاهرة قادمين من مدينة جوهانسبرج، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS840، حيث يتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، وسط تسهيلات خاصة من قبل سلطات المطار.

وكانت أعلنت السفارة المصرية في جنوب أفريقيا، أعلنت نجاح الجهود في الإفراج عن الطالبين المصريين المختطفين في جنوب أفريقيا، حيث استقبل السفير أحمد الفاضلى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب إفريقيا، الطالبيّن المصريين واطمئن على أنهما فى حالة صحية جيدة، كما اتصل بأسرتيهما لطمأنتهما.

وقال الفاضلى إن مُتابعة السفارة لتفاصيل الحادث وتطوراته بشكل يومى قد جرى على أكثر من مستوى، ومع أكثر من جهة، سواء فى جنوب إفريقيا أو فى مصر، وأن تضافر تلك الجهود أثمر بنجاح عن عملية الإفراج عن الطالبين المُختطفين.

وأضاف أن السفارة فضلت التزام الصمت التام مع وسائل الإعلام منذ وقوع حادث اختطاف الطالبين المصريين حفاظاً على سلامتهما ولضمان سير عملية الإفراج عنهما بسلاسة وأمان، كما ثمّن الفاضلى اهتمام السلطات الجنوب إفريقية بهذه القضية على المستويين الرسمي وغير الرسمي.

وأسفرت الجهود المُكثفة التى قامت بها سفارة جمهورية مصر العربية فى جنوب إفريقيا خلال الأسابيع الماضية، بالتعاون مع السلطات الجنوب إفريقية وكبار مسئولي الحكومة، وأكاديمية ATIS للطيران المدنى فى جنوب إفريقيا والجهات الأمنية وأسر الطالبين المصريين، مؤمن هيثم كامل جابر وفادى سعيد الهادى محمد محمود، الدارسين بالأكاديمية اللذين تم اختطافهما فجر السبت 14 مايو 2022، عن الإفراج عنهما بنجاح مساء الجمعة الماضية الموافق 10 يونيو 2022.

ومن المقرر أن يكون، في استقبال الطالبين المصريين العائدين من جنوب أفريقيا، في مطار القاهرة أسر كلا منهما، حيث غادرا من مطار جوهانسبرج قبل عدة ساعات مساء، أمس الاثنين، ليصلا على متن الرحلة المصرية القادمة من هناك.