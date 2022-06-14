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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نورا عصام تحصد 3 ميداليات في بطولة العالم لشباب الأثقال

صدى البلد

حصدت نورا عصام، لاعبة منتخب مصر للشباب في رفع الأثقال، 3 ميداليات فضية خلال مشاركتها في بطولة العالم تحت 17 سنة بالمكسيك.

وتوجت "نورا" بالثلاث فضيات عقب رفعها 76 كجم في الخطف و95 كجم في النتر، لتحصل على مجموع 171 كجم، ضمن منافسات وزن تحت 55 كجم.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من اللاعبين: "أحمد حمدي ومحمود حسني وحنين أحمد ورحمة أحمد وشمس محمد وبسملة خالد ونورا عصام وميرنا محمد ونضال محمد وأميرة محمد وحبيبة سعد وملك حسن وجنى عبد الفتاح".

ويرأس البعثة محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد وعضو مجلس الإدارة مصطفى راغب، والجهاز الفني "محمد عيسى النجار (مدير فني)، وأحمد محمد (مدرب)، وعادل سليمان (إداري)، وعلاء الدين حسن (مدير المنتخبات)".

ويراهن اتحاد اللعبة على الجيل الجديد من الرباعين والرباعات، لصناعة أبطال ينافسون على الميداليات الأولمبية في المستقبل.
 

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