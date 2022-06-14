كلية الإعلام جامعة القاهرة تستضيف رئيس قسم الاتصال بسالزبورج

استضافت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، الدكتورجوزيف ترابل Prof. Dr. Josef Trappel، رئيس قسم الاتصال في جامعة سالزبورج Head of Communication Department, University of Salzburg، ورافقته الدكتورة حنان بدر، الأستاذ بجامعة القاهرة و جامعة سالزبورج

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة

ونظم الزيارة مركز الإعلام الدولي والتواصل الحضاري بالكلية IMIC، بإشراف د. آلاء فوزى المدير التنفيذي للمركز.

وصرحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، بإن هذه الزيارة تمثل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي بين جامعتي القاهرة وسالزبورج في مختلف المجالات المتعلقة بتبادل الأساتذة وإجراء البحوث والتبادل الطلابي، وتنظيم ورش العمل لمناقشة الموضوعات الجديدة في مختلف المجالات الإعلامية لاسيما الإعلام الرقمي.

ومن جانبه .. قام الدكتورجوزيف ترابل Prof. Dr. Josef Trappel، رئيس قسم الاتصال في جامعة سالزبورج Head of Communication Department, University of Salzburg ، بجولة للتعرف على نظام الدراسة في الكلية وزيارة الاستديوهات والمعامل والأقسام العلمية

وعقد الدكتورجوزيف ترابل Prof. Dr. Josef Trappel، رئيس قسم الاتصال في جامعة سالزبورج Head of Communication Department, University of Salzburg ، لقاء بينه وبين العميدة والوكلاء ورؤساء الأقسام والوحدات والمراكز بالكلية

وخلال اللقاء ، تم تقديم عرض عن نظام دراستي البكالوريوس والدراسات العليا في الكلية، وتم فتح باب النقاش حول سبل التعاون المقترحة.