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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة كوريا

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية، وديا في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على ملعب سول.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي - كريم حافظ - محمود الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر - عمرو السولية - أفشة - مهند لاشين - أحمد رفعت - مصطفى محمد - أحمد سيد زيزو.
ويدير الحكم الفرنسي، جيرمي بيجنارد، المباراة الودية بين مصر وكوريا الجنوبية، ويعاونه الثنائي أورليه درويه وإروان فينجياه، والحكم الرابع سياه بارك.

وستشهد المباراة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث جرى تعيين حكمين للفار من الجانب الكوري، وهما كيم يونج وتشاوي هوين.

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