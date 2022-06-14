كوريا الجنوبية بقيادة سون تستضيف منتخب مصر وديا.. اليوم

يستضيف منتخب كوريا الجنوبية نظيرة منتخب مصر اليوم على ملعب سيول بالعاصمة الكورية “سول” ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات القارية.

ويسعي منتخب مصر تحت قياده المدير الفني إيهاب جلال تقديم مباراة رائعة لإمتصاص غضب الجماهير بعد الاداء الضعيف الذي ظهر به منتخب الفراعنة أمام أثيوبيا وخسر المنتخب وقتها 2-0.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة



ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وكوريا الجنوبية في تمام الواحدة ظهرا “بتوقيت القاهرة” الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، الثانية بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر، والثالثة عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

منتخب مصر يصل كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة

ووصلت بعثة منتخب مصر، إلى كوريا الجنوبية، على متن طائرة خاصة في تمام الساعة التاسعة صباحا، استعدادا للمباراة الودية.

ويغيب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني عن لقاء كوريا الجنوبية بسبب معاناته من شد في العضلة واحتياجه للراحة.

كان منتخب مصر خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

كما أثيرت الشكوك حول تواجد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب على دكة البدلاء بعد التصريحات الأخيرة من جمال علام رئيس اتحاد الكرة حول البحث عن بدائل .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية مع غينيا وإثيوبيا ومالاوي، وتتساوى جميع الفرق بعد الجولة الثانية برصيد 3 نقاط.

قائمة منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - ياسر إبراهيم - باهر المحمدي - محمود الونش - أيمن أشرف - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد حمدي - أحمد سيد "زيزو" - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد رفعت - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: عمر مرموش - أحمد عاطف - مصطفى محمد.