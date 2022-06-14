عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوريا الجنوبية بقيادة سون تستضيف منتخب مصر وديا.. اليوم

صدى البلد

يستضيف منتخب كوريا الجنوبية نظيرة منتخب مصر اليوم  على ملعب سيول بالعاصمة الكورية “سول” ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات القارية.

ويسعي منتخب مصر تحت قياده المدير الفني إيهاب جلال تقديم مباراة رائعة لإمتصاص غضب الجماهير بعد الاداء الضعيف الذي ظهر به منتخب الفراعنة أمام أثيوبيا وخسر المنتخب وقتها 2-0.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وكوريا الجنوبية في تمام الواحدة ظهرا “بتوقيت القاهرة” الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، الثانية بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر، والثالثة عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

منتخب مصر يصل كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة 

ووصلت بعثة منتخب مصر، إلى كوريا الجنوبية، على متن طائرة خاصة في تمام الساعة التاسعة صباحا، استعدادا للمباراة الودية.

ويغيب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني عن لقاء كوريا الجنوبية بسبب معاناته من شد في العضلة واحتياجه للراحة.

كان منتخب مصر خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

كما أثيرت الشكوك حول تواجد إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب على دكة البدلاء بعد التصريحات الأخيرة من جمال علام رئيس اتحاد الكرة حول البحث عن بدائل .

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية مع غينيا وإثيوبيا ومالاوي، وتتساوى جميع الفرق بعد الجولة الثانية برصيد 3 نقاط.

 

قائمة منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد.

خط الدفاع: عمر جابر - عمر كمال - محمود علاء - ياسر إبراهيم - باهر المحمدي - محمود الونش - أيمن أشرف - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد حمدي - أحمد سيد "زيزو" - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد رفعت - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: عمر مرموش - أحمد عاطف - مصطفى محمد.

اتحاد الكرة منتخب مصر محمد صلاح كوريا الجنوبية أون تايم سبورت أون تايم سبورتس مصر وكوريا الجنوبية قناة أون تايم سبورت حاتم بطيشة منتخب كوريا الجنوبية موعد مباراة مصر وكوريا موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية بتوقيت القاهرة والدول العربية والقنوات الناقلة

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

موضوعات متعلقة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوريا الجنوبية

ترشيحاتنا

أمير مرتضى: الزمالك يواجه ظروفا صعبة بسبب اتحاد الكرة

وزير التنمية المحلية: إجراءات مشددة بالمحافظات لضبط منظومة الخبز الجديدة

شعراوي: 1.6 مليار جنيه غرامات أصحاب المخابز المخالفة للمنظومة الجديدة

الأهلي يبدأ اليوم حقبة ما بعد موسيماني بمران أخير قبل مواجهة ايسترن

كوريا الجنوبية بقيادة سون تستضيف منتخب مصر وديا.. اليوم

نبيلة مكرم: نتعاون مع المؤسسات الدولية لدعم الهجرة الآمنة وتوفير فرص العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ