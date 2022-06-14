ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ومخابز مخالفة فى حملة بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية و عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية وبالتنسيق مع العقيد هانى ابوليلة مدير مباحث تموين الدقهلية عدة حملات لمراقبة المخابز والمحلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وذلك تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ضمت الحملات وائل الطنطاوي وإسلام صبرى وعبدالخالق الناقر ودكتور احمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر باجا وبالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر وأسفرت عن ضبط مخبز ر.و.ا بمدينة اجا للامتناع عن البيع ومخبز ر.ال.ع بقرية برج النور لانتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٧ جرام.



كما تم ضبط ٥ محلات جزارة بقرى ابوداودالعنب وبرج النور ومنشأة الأخوة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالى ١٢٠كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها عدد ٢ محضر بيع سجاير بازيد من السعر الرسمى.

كما عمل ٢ محضر عدم اعلان عن الأسعار للمواطنين ، ٢ محضر عدم وجود شهادات صحية وذلك بقريتى ميت العامل ودروه.

تم عرض المحاضر على النيابة العامة.

