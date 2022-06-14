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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يكلف شركة المياه والشرب باستلام شبكة حدائق الأهرام لتشغيلها وصيانتها

حدائق الأهرام
حدائق الأهرام

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإستلام شبكات مياه الشرب والصرف الصحي من الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام.

وأكد اللواء أحمد راشد أن القرار يأتي في إطار سعي محافظة الجيزة للاستجابة لشكاوي مواطنيها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لقاطني حدائق الاهرام وذلك ضمن أعمال التطوير التي يشهدها القطاع بالكامل والتى بدأت بتكليف شركة للأمن وحظر سير مركبات التوك توك داخل القطاع مع توفير البدائل ووضع خطه لتطوير ورصف ورفع كفاءة الشوارع.

وشمل قرار المحافظ تشكيل لجنة مكونة من ممثلي "شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وحي الهرم، والجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام، ومركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة " علي أن تختص اللجنة بإتخاذ كافة إجراءات تسليم وتسلم مرفق شبكات المياه والصرف الصحي من الجمعية التعاونية لتعمير صحراء الأهرام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بحالتها الراهنة علي أن تكون الشركة مسئولة عن تشغيلها وصيانتها فور استلامها.

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