150 جنيها تراجعا فى أسعار القمح.. وانخفاض بالبورصات العالمية السبب

شهدت أسعار القمح انخفاضًا جديدا بقيمة تتراوح ما بين 50 و150 جنيها للطن ، بعدما دخلت في حالة من الثبات المتواصل لدى تجار الجملة والمستهلك في السوق المحلي، على مدار نحو أكثر من أسبوعين.

ويرصد " صدى البلد" أسعار القمح فى السوق المحلى ، حيث انخفضت أسعار القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8,350 جنيه للطن ، وتراجع سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بمقدار 100 جنيه، ليسجل 8,250 جنيه للطن في السوق المحلي.

وانخفض سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 100 جنيه، ليسجل 8,200 جنيه للطن ، كما هبط سعر القمح الروماني بمقدار 150 جنيها، ليسجل 8,150 جنيه للطن في السوق المحلي، وتراجعت أسعار القمح الليتواني 50 جنيهًا، ليسجل 8,350 جنيه للطن.



وبلغ سعر طن القمح الألماني 8,350 جنيه، وسجل سعر طن القمح الهندي 8000 جنيه، وبلغ سعر كيبو القمح للمستهلك 13 جنيهًا

وعلى مستوى البورصات العالمية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح عند بداية تداولات الثلاثاء 14 يونيو، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ هبط عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 11.5 سنت ليصل إلى 1059.5 سنت لكل بوشل، أي بنسبة تراجع 1.07%، عن الجلسة السابقة.

كما تراجعت عقود سبتمبر الآجلة لتداول القمح، عند 1074 سنتًا لكل بوشل.

