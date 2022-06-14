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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية لرؤساء المدن والمراكز: يجب سرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة العمل بملف تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة، وملفات التصالح بنطاق المحافظة، وذلك بحضور مسئولي التقنين والتصالح بالمراكز وبديوان عام المحافظة.

وأكد "مختار"، على ضرورة دفع العمل بملفات التقنين والتصالح ، وسرعة الانتهاء باقي الطلبات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن ، موضحا أنه تم حتي الآن تقنين 5076 حالة بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، وتم إضافتهم علي منظومة التقنين، كما تم تلقي 163 الف طلب من طلبات التصالح علي مخالفات البناء بنطاق المحافظة، وتم الانتهاء من فحص 16 ألف طلب ، وجاري الانتهاء من فحص باقي الطلبات من خلال اللجان المشكله لهذا الغرض بنطاق المراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة.

وخلال الإجتماع طالب "مختار"، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة الإستمرار في تنفيذ اعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة يوميا حتي يتشعر المواطنين الجهود المبذولة في الشأن .

كما أكد المحافظ علي ضرورة تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة فيما يعود بالنفع علي المواطنين بتقديم خدمات متميزة لهم ، والعمل الجاد في مواصلة تحصيل الرسوم والمستحقات الخاصة بالدولة، في مقدمتها رسوم النظافة.

ولفت إلى ضرورة متابعة العمل بملف المتغيرات المكانية بكافة المراكز والتصدي الحازم للتعديات والبناء المخالف والتعامل معها فورا تنفيذا للقانون وحرصا علي حقوق الدولة والمواطنين.

وخلال الاجتماع أكد "مختار" ، على أنه سيتم في القريب العاجل إجراء حركة تنقلات وتغييرات جديدة لرؤساء المدن والمراكز والاحياء ونوابهم ، وفقا لتقيمات العمل ومعدلات الأداء في جميع ملفات العمل نطاق المسئوليات المنوطه بكل رئيس مركز ومدينة وحي وكل من نوابهم.

وأكد محافظ الدقهلية، أننا جميعا كتنفيذيين هدفنا مصلحة المواطن و الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات ،مشيرا إلى أهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا . 

حضر الاجتماع مديرو عموم إدارات المكتب الفني ومنظومة التقنين والشئون الهندسية والتفتيش والمتابعة والأملاك بديوان عام المحافظة.

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