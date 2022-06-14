إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الأهلي وإيسترن كومباني بالدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإيسترن كومباني والمقرر إقامتها، مساء غدٍ الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد "الأهلي we السلام" مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في تمام الساعة التاسعة مساءً في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإيسترن كومباني من: "إبراهيم نور الدين حكم ساحة ويعاونه سمير جمال وأحمد توفيق "حكما مساعدا"، وأحمد ناجي حكما رابعا".

بينما يتولى وائل فرحان مهمة حكم الفيديو "VAR" في المباراة ويعاونه شريف عبدالله.

ولم يلعب الأهلي سوى 16 جولة فقط في الموسم الحالي من الدوري الممتاز، جمع خلالها 37 نقطة في المركز الثالث، بواقع 11 فوزا و4 تعادلات وهزيمة واحدة.

ويتذيل إيسترن كومباني جدول الترتيب في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 13 نقطة من 20 جولة.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن رحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد فسخ التعاقد بالتراضي، ليتم تكليف المدرب العام سامي قمصان بقيادة الفريق مؤقتًا لحين استقدام مدرب أجنبي.