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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص | محمد بركات: لم أقدم استقالتي لاتحاد كرة القدم

محمد بركات
محمد بركات

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة تقديم استقالته من عضوية المجلس عقب هزيمة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية. 

خسر منتخب مصر أمام نظيره الكوري الجنوبي، بنتيجة 4-1، في لقاء ودي جمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكورية سول.

وتعد هذه أكبر نتيجة يفوز بها المنتخب الكوري في تاريخ مواجهاته أمام منتخب مصر، ويملك المنتخب الوطني رقما تاريخيا حين فاز أمام كوريا بنتيجة 10-0 في عام 1964.


وأكد محمد بركات عضو  مجلس إدارة الاتحاد المصري فى تصريحات خاصة لصدى البلد عدم تقديمه استقالته من المجلس على أثر الهزيمة الأخيرة للفراعنة أمام كوريا .

وفي سياق متصل فتح الثلاثي طه إسماعيل وأحمد حسن وحسني عبد ربه، أساطير كرة القدم المصرية، النار على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعد هزيمة منتخب مصر أمام كوريا برباعية مقابل هدف.

وقال حسني عبد ربه خلال تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت": "المركب غرقت، أقول لاتحاد الكرة ابتعادكم إنقاذ للكرة المصرية، احترموا الأسرة الرياضة، واحترامًا لأنفسكم تقدموا باستقالتكم".

وأضاف الصقر أحمد حسن: "بما إن هناك بعض الأعضاء فكروا في الاستقالة، إذًا القادم لن يكون أفضل للكرة المصرية، طالما أن البعض يرى أن القادم مُظلم إذأ يجب أن تكون هناك شجاعة في التقدم بالاستقالة".

ومن جانبه علق طه إسماعيل: "ليس شرطًا أن المجلس جاء باختيار الجمعية العمومية أن ينتظروا قرار الإقالة منهم، يجب أن يحترموا أنفسهم ويتقدموا باستقالتهم".

الجدير بالذكر، أن رئيس اتحاد الكرة جمال علام كان قد أثار لغطًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بعد تصريحاته على الهواء بأنه كلف الثنائي محمد بركات وحازم إمام عضوي اتحاد الكرة، بالبحث عن مدير فني جديد لقيادة الفراعنة استعدادًا لإقالة إيهاب جلال، والذي كان في طريقه إلى كوريا لخوض الودية.

محمد بركات لاتحاد المصري كوريا الجنوبية طه إسماعيل حسني عبد ربه أحمد حسن

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