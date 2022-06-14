غداً.. فصل التيار الكهربائي عن 24 قرية في كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن 24 قرية وتوابعهم بسيدي سالم ومطوبس، والحامول، وقلين، وفوه، ودسوق ، غداً الأربعاء 15 يونيو ، لإجراء الصيانة الدورية، وتركيب عدد من الأعمدة الجديدة، من الساعة التاسعة والربع صباحا حتى الساعة الثالثة عصراً.



وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي دخول 5 شباس عمير بقلين، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العري جنوب دسوق، وتتأثر بعملية كفر العرب والقبايل، وفصل التيار الكهربائي عن الغنايمة بسيدي سالم، ويتأثر بعملية الفصل الغنايمة وتوابعها.



وسيتم فصل التيار الكهربائي عن ري 3 الخفي بالحامول، ويتأثر بالفصل 45والرقوة و46 و44 والمحلاوية، والطرفيات ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي شمشيرة بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها.



و سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو دراز، وتتأثر بعملية الفصل قرية أبو دراز وتوابعها، وسيتم الفصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات لتركيب أعمدة إنارة، وهي مغذيات الشاعر والمغني وخليج بحري وبرمبال والقنال ومعدية رشيد 2، وتتأثر بالفل قرى الشاعر وتوابعها، والقني وعزبة عمرو، وقرى خليج بحري، وبرمبال وجزء من منية المرشد، وكوم دميس وتوابعها، والبصرات والربايعة ، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي طويلة نشرت والمرازقه ، وتتأثر بالفصل طويلة نشرتوتوابعها، وعزبة شماس.