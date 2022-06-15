النصر للكوك: الفحم غير متواجد لتشغيل المصنع بسبب عدم موافقة البيئة

قال عصام الدين صبري، رئيس اللجنة النقابية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، إن وزارة البيئة تتحدث بشكل مستمر عن مساهمة الشركة في تلويث البيئة، رغم أن مصانع الطوب وعوادم السيارات تُلوث البيئة باستمرار.

وأضاف "صبري"، خلال لقاء تلفزيوني، أن الفحم غير متواجد لتشغيل المصنع بسبب عدم موافقة البيئة على استيراد الفحم، معقبًا: "الفلوس موجودة، ولكن موافقة البيئة تقف عائقا أمام عمل الشركة".

ولفت إلى أن طن الفحم يُصدر ما يقرب من 250 كيلو غازات سواء قطران وخلافه، والباقي يذهب لإعادة تشغيل الأفران مرة أخرى، مشيرًا إلى أن توقف استيراد الفحم يؤدي إلى اللجوء إلى الغاز الطبيعي الذي يضر الأفران بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن الشركة لجأت لاستخدام الغاز الطبيعي عند وقف استخدام الفحم، مشيرًا إلى أن هناك دراسة ألمانية تحدث على أن هناك إمكانية لاستمرار شركة الكوك بعد تصفية مصنع الحديد والصلب.



