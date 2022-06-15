عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النصر للكوك: الفحم غير متواجد لتشغيل المصنع بسبب عدم موافقة البيئة

الفحم
الفحم

 

قال عصام الدين صبري، رئيس اللجنة النقابية لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، إن وزارة البيئة تتحدث بشكل مستمر عن مساهمة الشركة في تلويث البيئة، رغم أن مصانع الطوب وعوادم السيارات تُلوث البيئة باستمرار.

وأضاف "صبري"، خلال لقاء تلفزيوني، أن الفحم غير متواجد لتشغيل المصنع بسبب عدم موافقة البيئة على استيراد الفحم، معقبًا: "الفلوس موجودة، ولكن موافقة البيئة تقف عائقا أمام عمل الشركة".

ولفت إلى أن طن الفحم يُصدر ما يقرب من 250 كيلو غازات سواء قطران وخلافه، والباقي يذهب لإعادة تشغيل الأفران مرة أخرى، مشيرًا إلى أن توقف استيراد الفحم يؤدي إلى اللجوء إلى الغاز الطبيعي الذي يضر الأفران بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن الشركة لجأت لاستخدام الغاز الطبيعي عند وقف استخدام الفحم، مشيرًا إلى أن هناك دراسة ألمانية تحدث على أن هناك إمكانية لاستمرار شركة الكوك بعد تصفية مصنع الحديد والصلب.


 

 

النصر لصناعة الكوك وزارة البيئة السيارات مصانع الطوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

إساءة زوجته للنادي.. ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور|فيديو

اليوم.. الجزائر تشارك في أعمال الاجتماع الـ69 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

أنتم نجوم كبار.. شلبي لـبركات وإمام: تقدموا باستقالة فورية من اتحاد الكرة

نصائح ذهبية لترشيد استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك الآيفون

الأهلي: مواصفات المدير الفني الجديد تناسب طموحات الجماهير

قدّم استقالته.. احتجاجات الغلاء تطيح بوزير العمل الإيراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ