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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|مشاريع استثمارية بالدمام والخبر بإيرادات تبلغ ٦٠٠ مليون ريال

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح مظاريف "مجموعة من المشاريع الاستثمارية المميزة بالدمام والخبر"، ضمن 230 فرصة استثمارية تم طرحها من قبل الأمانة، تمتد بعضها إلى 50 سنة، مع خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪، ومدة اعفاء تصل حتى 10٪ من اجمالي مدة العقد دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع شهية المستثمرين .


و بحسب وكالة الأنباء السعودية “ واس" تضمنت المشاريع برج المياه ( المعلم ) بمحافظة الخبر بالتعاون مع هيئة تطوير الشرقية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومستشفى تخصصي بمحافظة الخبر، ومدينة طبية، ومشتل زراعي في العزيزية بمحافظة الخبر، ومركز ترفيهي لإسطبلات الخيول بالدمام، ومقاهي ومطاعم على كورنيش محافظة الخبر، وتأتي هذه المشاريع لخدمة أهالي المنطقة، والارتقاء بالخدمات الترفيهية والسياحية والصحية والرياضية مما يعزز من عناصر جودة الحياة وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية وستسهم هذه المشاريع الاستثمارية بإجمالي ايرادات ٦٠٠ مليون ريال مع مجموعة من المستثمرين المميزين .

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وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذه المشاريع تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق وتعزيز عناصر جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لسكان وزوار المنطقة، داعياً المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة الأول من نوعه أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية .

اقتصاد السعودية وزارة البيئة أمانة المنطقة الشرقية الرياض Finance Real Estate

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