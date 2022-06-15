قبل التحول لعلامة سيارات كهربائية.. ميني تكشف لغة تصميم جديدة | صور

ستكشف ميني النقاب عن سيارة جديدة بتصميم جديد ومختلف كلياً الشهر المقبل والتي ستقود لغة تصميم جديدة، حيث ستخضع ميني لعملية كهربة شاملة، لتصبح علامة تجارية متخصصة في انتاج السيارات الكهربائية فقط اعتبارًا من عام 2023.

وقالت العلامة التجارية إن مفهوم الكروس أوفر الكهربائي سيمهد الطريق لنماذج ميني في المستقبل، وستنضم إلى الإصدارات الكهربائية التي سيتم الكشف عنها قريبًا من ميني هاتشباك بثلاثة أبواب وميني كونتريمان SUV .

سيأتي ترتيب المفهوم الذي سيتم الكشف عنه في نهاية شهر يوليو، تحت كونتري مان باعتباره متسابقًا أصغر حجمًا ولكن بنقطة سعر أعلى.

سيتم بناؤه في الصين كجزء من مشروع Spotlight المشترك بين مجموعة BMW العلامة التجارية المالكة لميني وشركة جريت وول موتور.

قبل التحول لعلامة سيارات كهربائية.. ميني تكشف لغة تصميم جديدة

وقالت ميني إن المظهر الجذري للمفهوم "سيجمع بين القيم التقليدية للعلامة التجارية مع أحدث التقنيات" و "يوفر أول معاينة كاملة للغة التصميم الجديدة لعائلة الطرازات الكهربائية بالكامل من الجيل التالي".

قال أوليفر هيلمر رئيس التصميم في ميني "تمنحنا النماذج التي تعمل بالكهرباء البحتة من Mini فرصة فريدة لإعادة التفكير في تصميمنا، وفي الوقت نفسه نحتفظ بالاهتمام بالتفاصيل والشعور بالتقاليد والشغف بالابتكار التي تشتهر بها Mini.

وأضاف أن العلامة التجارية البريطانية تريد أن تجعل كل طراز فريدًا بالنسبة لبعضها البعض ، مع "إنشاء شخصيات مستقلة للمركبة كأحد السمات المركزية للغة التصميم الجديدة".

أحد الأمثلة على ذلك هو تقنية LED الجديدة، التي تمنح تصميم Union Jack النموذجي للمصابيح الخلفية لميني مجموعة متنوعة من الأشكال، مما يخلق "توقيعًا ضوئيًا فرديًا لكل طراز".

ستدفع Mini أيضًا بشكل كبير أوراق اعتماد الاستدامة الخاصة بها كجزء من لغة التصميم الجديدة هذه، لذلك على سبيل المثال لن تستخدم الجلود للديكورات الداخلية وستقلل من استخدامها للكروم، قالت الشركة إن سيارة ميني هاتشباك ذات الخمسة أبواب لن تحصل على نسخة كهربائية.