قتلى وجرحى بالنيجر في هجوم إرهابي قرب الحدود مع بوركينا فاسو

أودى هجوم "إرهابي" بحياة 8 دركيين وتسبب بإصابة 33 آخرين بجروح في مدينة واراو بجنوب شرق النيجر، قرب الحدود مع بوركينا فاسو، حسبما أعلنت وزارة الدفاع النيجرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الهجوم استهدف مفرزة الدرك الوطني في واراو، "وشنته مجموعات مسلّحة إرهابية على متن عشرات الدراجات النارية والعربات"، مضيفة أن التصدي للمهاجمين أسفر عن سقوط حوالى 50 إرهابيا.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية، أن ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في هجمات في دولة بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت في بيان أنه بين 9 و11 يونيو الجاري، قتل ما لا يقل عن 100 مدني و11 جنديا في إقليم سينو وإن أكثر من 500 شخص لاذوا بالفرار.

وأوضح ويندكوني ليونيل بيلجو وزير التعليم والمتحدث باسم الحكومة أن "جيش بوركينا فاسو أحصى 50 جثة بعد هجوم شنته جماعات مسلحة ليلة 11 يونيو 2022، في بلدة سيتينجا في مقاطعة سينو".

وقال الجيش تعهد بالتحقيق وإجراء تقييم دقيق للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الهجوم.

يشار إلى أن بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، من أزمة إنسانية حادة منذ عام 2019.