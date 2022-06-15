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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد فنادق كليوباترا شرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ COP 27

صدى البلد

 يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوزراء،من مقر العاصمة الإدارية لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة . 

 

ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره ، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات ، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، و توزيع لقاحات كورونا ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار . 

 

كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات. ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لدكتور مصطفى مدبولي لكشف عدد من الملفات الجارية .

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