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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي توافق على رحيل بدر بانون لـ «القطري» بشرط

بانون
بانون

كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، استقرت علي تأجيل مناقشة رحيل المغربي بدر بانون لاعب الفريق الأول بعد وصول عرض رسمي من قطر القطري لشرائه في الميركاتو الصيفي القادم.

وتابع الحديدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، اللجنة اتفقت مع الخطيب علي انتظار قرار الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خاصة أن اللاعب عاد من فترة طويلة بعد إصابته بالتهابات القلب نتيجة مضاعفات كورونا للوقوف على مستواه ومدي جاهزيته للمشاركة وحسم رحيله.

وأكمل الحديدي، اللجنة ناقشت العرض القطري من الناحية المالية بعد تحديد مسئولي قطر القطري 2 مليون دولار قيمة الصفقة.

وواصل الحديدي، لجنة التخطيط ترغب في زيادة المقابل المادي لاسيما أن الأهلي حصل على خدمات اللاعب من الرجاء المغربي مقابل 2 مليون دولار بخلاف راتب بدر بانون.

وأوضح، ترغب في زيادة العرض بجانب وضع 20% نسبة من إعادة البيع خلال الفترة المقبلة.

وأتم الحديدي، اللجنة سوف تحسم ملف اللاعب بعد الانتهاء من ملفات الصفقات والمعارين مع المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

لجنة التخطيط بدر بانون قطر القطري أخبار الرياضة الأهلى

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