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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بأسوان يكرم أعضاء مركز التطوير التكنولوجى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتكريم أعضاء مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية ورؤساء أقسام التطوير بالإدارات التعليمية، وأعضاء إدارة الإحصاء، بحضور مدير مركز التطوير.

وذلك تقديراً لدورهم البارز فى إدارة منظومة التابلت، ونجاح معارض الأيسف، وإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بإحصاءات العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، والمتعلقة بالطلاب سواء سنوات النقل أو الشهادات المحلية والعامة.

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وقدم عبد الكريم لطفى الشكر والتقدير لجميع المكرمين، مؤكدًا علي أنه يثمن دورهم البارز فى خدمة العملية التعليمية، ويقدر جهدهم فى العمل خلال الفترات الصعبة وتحت الضغط، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتميز.

وكان قد أكد عبد الكريم لطفى أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يومى 20 و21 يونيو الجارى بالمواد الدراسية خارج المجموع وهى "التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، ثم تنطلق امتحانات المجموع يوم 26 يونيو الجارى. 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأن المديرية استعدت لماراثون إمتحانات الثانوية العامة التى تعقد فى اللجان الموزعة على إدارات المحافظة الخمسة، وهى: "أسوان وإدفو ونصر النوبة وكوم أمبو ودراو" بإجمالى 24 لجنة بالإضافة إلى لجنة خاصة بالمكفوفين.

وأوضح "لطفى" بأن مديرية التعليم أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بالتأكد من نظافة اللجان وإضاءتها والتهوية الجيدة لها، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة المختلفة للطلاب والمراقبين على الإمتحانات ، مع توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب بالتعاون مع المجتمع المدنى. 

 وتنظم اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء وبالتعاون مع جامعة جنوب الوادي ، ومؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية موسعة وذلك للقري الأكثر إحتياجاً. 

ويأتى ذلك في ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والبسطاء في المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. 

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء فقد تم توفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والفنى للقافلة الطبية والتي تتم بالتنسيق مع مؤسسة صناع الخير برئاسة مصطفى زمزم ، وجامعة جنوب الوداى برئاسة الدكتوريوسف غرناوي ، وأيضاً النائب جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، وسيكون هناك دعم للقافلة من مديرية الشئون الصحية بأسوان. 

وأشار المحافظ إلى أن أعمال القافلة ستمتد لمدة 3 أيام في الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجارى بقري بنبان و الرقبة بمركز دراو ، بجانب قريتي غرب أسوان والكوبانية بمركز أسوان بحيث ستخصص القافلة يوم الخميس 16 يونيو لقريتي بنبان بحرى والمنصورية ، ويوم الجمعة 17 يونيو لقريتي بنبان قبلي والرقبة ، فيما ستكون يوم السبت 18 يونيو لقريتي غرب أسوان والكوبانية. 

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