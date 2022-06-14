عقب حدوث عطل مفاجئ بالخزانات العلوية.. محافظ أسوان يوجه بسرعة الإصلاح

عقب حدوث عطل مفاجئ بالخزانات العلوية بالمحمودية أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مجلس إدارة فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بسرعة الإنتهاء العطل لإعادة تشغيل الخزانات في وقت قياسي والتي سيتم تغذيتها من محطة جبل شيشه لمياه الشرب.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة قيام عربات وفناطيس مياه الشرب بإجمالى 9 عربات لتوفير كافة كميات المياه اللازمة للأهالى والأسر المقيمة بمناطق المحمودية والشيخ هارون والصداقة الجديدة تخفيفاً عن أى معاناة لهم لحين عودة تدفق المياه بشكل طبيعى خلال الساعات القادمة.

ووجه المحافظ إلى أهمية التنسيق بين الشركة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء لتوزيع عربات وفناطيس المياه بما يلبى إحتياجات المواطنين من مياه الشرب النظيفة .

هذا وكانت قد قامت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بجولة ميدانية بعدد من المتنزهات والحدائق العامة شملت حدائق منزل الخزان ، والشجرة ، ومقبرة العقاد ، والشيراتون ، ومشتل فيلة ، بالإضافة إلى الزراعات بطرق المطار والسادات وفيلة وكورنيش النيل القديم.

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولية بالمتابعة الميدانية لأعمال رفع كفاءة الحدائق العامة ونشر المسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية.

وقد أكدت السكرتير العام المساعد على أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم التشديد على المهندسين والمشرفين بالمتابعة الدورية للزراعات والأشجار ، مع توفير مياه لرى هذه الزراعات بشكل دائم ، علاوة على التوجيه بضبط مواعيد الري حتى يتم الإستفاده من كميات المياه للحد من تعرضها للتبخر ، موجة برفع أي تراكمات للقمامة والمخلفات أولاً بأول ، بجانب إعادة التخطيط الجمالي للحدائق و إستكمال المسطحات الخضراء بما يتناسب مع الهوية البصرية .

وكان قد ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوماس بوزل العضو المنتدب والمدير التنفيذي لأكبر شركة تعاون بين وكالات السفر الألمانية " rtk " للتجهيز لتنظيم أكبر حدث سياحى في 2023 بأسوان للتسويق للمقومات السياحية المتنوعة التي تذخر بها عروس الجنوب.

وحضر اللقاء كل من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للأثار والسياحة والهوية البصرية ، ومحمد فرج مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بألمانيا ، وأيضاً عبد الحكيم حسين مدير فرع الهيئة بأسوان.

وقد تناول اللقاء الإستعدادات والترتيبات لإستضافة أسوان للمؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية " QTA " بمشاركة 1200 شخصية من منظمى الرحلات ورؤساء الشركات السياحية والذى يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس التكتل.

حيث رحب اللواء أشرف عطية بتنظيم هذا الحدث السياحى الحيوى على أرض أسوان ، مؤكداً على الدعم اللامحدود من المحافظة والعمل على تتقديم كافة التسهيلات الممكنة ليظهر هذا المؤتمر بالشكل الحضارى والراقى بما يتناسب مع مكانة أسوان وتمتعها بمختلف الأنماط والمقومات السياحية.