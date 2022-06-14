عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب حدوث عطل مفاجئ بالخزانات العلوية.. محافظ أسوان يوجه بسرعة الإصلاح

جانب من جهود شركة
جانب من جهود شركة مياه الشرب باسوان

عقب حدوث عطل مفاجئ بالخزانات العلوية بالمحمودية أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مجلس إدارة فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بسرعة الإنتهاء العطل لإعادة تشغيل الخزانات في وقت قياسي والتي سيتم تغذيتها من محطة جبل شيشه لمياه الشرب

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة قيام عربات وفناطيس مياه الشرب بإجمالى 9 عربات لتوفير كافة كميات المياه اللازمة للأهالى والأسر المقيمة بمناطق المحمودية والشيخ هارون والصداقة الجديدة تخفيفاً عن أى معاناة لهم لحين عودة تدفق المياه بشكل طبيعى خلال الساعات القادمة. 

ووجه المحافظ إلى أهمية التنسيق بين الشركة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء لتوزيع عربات وفناطيس المياه بما يلبى إحتياجات المواطنين من مياه الشرب النظيفة .

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو / مرسي علم

تكثيف الجهود لكشف ملابسات العثور على جثتين لشخصين بأسوان

محافظ أسوان: مبادرة منح فولبرايت تكسب الخبرات المهنية للعاملين بقطاعات العمل العام

محافظ أسوان يعتمد 215 درجة للقبول بالمرحلة الثانوية العامة

محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل هيئة فولبرايت مصر للمنح الدراسية

أسوان تستضيف للمؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية QTA

هذا وكانت قد قامت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بجولة ميدانية بعدد من المتنزهات والحدائق العامة شملت حدائق منزل الخزان ، والشجرة ، ومقبرة العقاد ، والشيراتون ، ومشتل فيلة ، بالإضافة إلى الزراعات بطرق المطار والسادات وفيلة وكورنيش النيل القديم. 

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولية بالمتابعة الميدانية لأعمال رفع كفاءة الحدائق العامة ونشر المسطحات الخضراء بالشوارع الرئيسية. 

وقد أكدت السكرتير العام المساعد على أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم التشديد على المهندسين والمشرفين بالمتابعة الدورية للزراعات والأشجار ، مع توفير مياه لرى هذه الزراعات بشكل دائم ، علاوة على التوجيه بضبط مواعيد الري حتى يتم الإستفاده من كميات المياه للحد من تعرضها للتبخر ، موجة برفع أي تراكمات للقمامة والمخلفات أولاً بأول ، بجانب إعادة التخطيط الجمالي للحدائق و إستكمال المسطحات الخضراء بما يتناسب مع الهوية البصرية .

وكان قد ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوماس بوزل العضو المنتدب والمدير التنفيذي لأكبر شركة تعاون بين وكالات السفر الألمانية " rtk " للتجهيز لتنظيم أكبر حدث سياحى في 2023 بأسوان للتسويق للمقومات السياحية المتنوعة التي تذخر بها عروس الجنوب. 

وحضر اللقاء كل من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للأثار والسياحة والهوية البصرية ، ومحمد فرج مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بألمانيا ، وأيضاً عبد الحكيم حسين مدير فرع الهيئة بأسوان. 

وقد تناول اللقاء الإستعدادات والترتيبات لإستضافة أسوان للمؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية " QTA " بمشاركة 1200 شخصية من منظمى الرحلات ورؤساء الشركات السياحية والذى يتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس التكتل. 

حيث رحب اللواء أشرف عطية بتنظيم هذا الحدث السياحى الحيوى على أرض أسوان ، مؤكداً على الدعم اللامحدود من المحافظة والعمل على تتقديم كافة التسهيلات الممكنة ليظهر هذا المؤتمر بالشكل الحضارى والراقى بما يتناسب مع مكانة أسوان وتمتعها بمختلف الأنماط والمقومات السياحية. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

حب من طرف واحد.. نهاية مأساوية لطبيبة أسنان تخلصت من حياتها بمصر الجديدة

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

بعد حريق منزل محمد هنيدي .. أشهر الأسباب ونصائح لوقاية البيوت بالصيف

موضوعات متعلقة

متابعة ميدانية من السكرتير العام المساعد بأسوان لرفع كفاءة المتنزهات والحدائق

محافظ أسوان يفتتح ورشة عمل هيئة فولبرايت مصر للمنح الدراسية

أسوان تستضيف للمؤتمر الدولى السنوي لتكتل شركات السياحة الألمانية QTA

تسلم الإيد الشقيانة.. عمال أسوان يتحدون حرارة الجو المرتفعة| شاهد

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو / مرسي علم

تكثيف الجهود لكشف ملابسات العثور على جثتين لشخصين بأسوان

محافظ أسوان: مبادرة منح فولبرايت تكسب الخبرات المهنية للعاملين بقطاعات العمل العام

محافظ أسوان يعتمد 215 درجة للقبول بالمرحلة الثانوية العامة

ترشيحاتنا

اضطراب الجهاز الهضمي.. أعراض نقص البوتاسيوم في الدم

طارق شوقي يهدي طلاب المدارس ألعاب تعليمية عبر بنك المعرفة المصري

أحمد حسن: إيهاب جلال مستمر مع منتخب مصر رغم الهزيمة أمام كوريا

اليوم الوطني لختان الإناث..بدور فجرت القضية..وحقوقيون: لا علاقة له بالطب أو الدين

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

اليونسكو: إبراز تفاصيل تجربة مصر في تطوير التعليم بقمة نيويورك.. سبتمبر المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

العسل وخل التفاح.. علاج حساسية العين واحمرارها بطرق طبيعية

فيديو

تعرف على رأي مفتي الجمهورية السابق في الطلاق الشفوي.. فيديوجراف

منذر رياحنة: أشكر أهل سيناء..والمرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحب عن الرجل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون يروج لـ المثلية الجنسية|فيديوجراف

انكسار الموجة الحارة.. توقعات الأرصاد للأيام القادمة وأمطار بهذه المناطق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ