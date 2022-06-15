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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إيسترن كومباني في الدوري المصري

صدى البلد

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي  الأهلي نظيره إيسترن كومباني، مساء اليوم، على ملعب وي السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويغيب عن النادي الأهلي اللاعبين الدوليين نظراً لمشاركتهم أمس أمام كوريا الجنوبية مع منتخب مصر.

موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني 


تقام مباراة الأهلي وإيسترن كومبانى في تمام التاسعة مساء اليوم ، ويدخل المارد الأحمر بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن الانتصارات لإثبات الذات بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي.

 

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، حيث لعب 16 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى أربعة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكهم 11 هدف.

بينما يحتل فريق ايسترن كومبانى المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز في مواجهتين فقط وتعادل في 7 لقاءات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 34 هدف.

 

ومن المتوقع أن يبدأ سامي قمصان المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، محمود وحيد

خط الوسط: محمد محمود، أليو ديانج

في الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسام حسن.

 

القنوات الناقلة للمباراة 


تذاع مباراة النادي الأهلي وإيسترن كومباني على قنوات أون تايم سبورتس، ويُعلق على اللقاء محمد الكواليني.

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موعد مباراة الأهلي وإيسترن كومباني والقنوات الناقلة

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