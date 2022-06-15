بنسبة بلغت 101.95 % من المستهدف.. توريد 53829.285 طن قمح بدمياط

محافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن توريد محصول القمح لهذا الموسم، حيث تم توريد ٥٣٨٢٩.٢٨٥ طن حتى أمس الثلاثاء منذ انطلاق الموسم فى منتصف ابريل الماضي بنسبة توريد بلغت ١٠١.٩٥%من المستهدف .

و أكدت" المحافظ " أنه يتم متابعة موقف التوريد أولا بأول، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم فى حالة رصد احتفاظ المواطنين بالقمح وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، كما سيتم مصادرة القمح فى حالة توريده بشكل غير قانونى .

وأكدت " محافظ دمياط " ، أنه تم التأكيد على وضع حلول سريعة فى حال وجود أي مشكلات، كما أنه تم وضع خطة محددة للتعامل مع التحديات التي تواجه عملية التوريد.

وفى سياق آخر، ذكرت " الدكتورة منال عوض "، أن المساحة المنزرعة من القمح بالمحافظة هذا العام بلغت ٣٠١٧٠ فدان و١٣ قيراط ، لافتة إلى أن النسبة المئوية للتوريد لهذا الموسم قد تخطت ٢٩٣.٦٦% بالمقارنة بالسنوات السابقة.

اقراايضا: