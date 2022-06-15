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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس المفوضية الأوروبية تشيد بتوقيع اتفاقية الغاز مع مصر

رئيس المفوضية الأوروبية
رئيس المفوضية الأوروبية تشيد بتوقيع اتفاقية الغاز مع مصر

كتبت رئيس المفوضية الأوروبية اورسولا فون ديرلاين اليوم الأربعاء علي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم توقيع اتفاقية الغاز مع مصر وبموجب هذه الاتفاقية، سنعمل على التسليم المستقر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة شرق المتوسط.

وتابعت أن هذا سوف يسهم في أمن الطاقة لدي أوروبا.

واختتمت "نحن نبني بنية تحتية صالحة لمصادر الطاقة المتجددة طاقة المستقبل".

ووقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكاترين  الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية وكادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي بحضور اورسولا فون ديرلاين رئيس المفوضية الأوروبية مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون فى مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي  تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

وأعربت أورسولا رئيس المفوضية الأوروبية عن سعادتها بحضور هذا التوقيع الذى يمثل فرصة للجميع فى التعاون وخاصة أن توقيع المذكرة يأتى فى وقت صعب للاتحاد الأوروبي الذى يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الطاقة فى ظل المتغيرات الحالية التى نشهدها.

و لفتت إلى أن التعاون بين دول شرق المتوسط فى البنية التحتية ، وأن هذا الاستثمار الكفء سيؤكد على تنفيذ مشروعات الطاقة وتوفير موارد جديدة للطاقة ومتوازنة للمستهلكين.

وأشارت إلى أهمية موارد الطاقة النظيفة والتوسع فى استخدام الهيدروجين باعتباره طاقة المستقبل.

كما أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يتعاون حالياً فى تطوير استراتيجية الهيدروجين فى مصر  وسيتم إطلاقها فى COP 27 لاستفادة شعوب دول العالم.

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