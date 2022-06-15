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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوافل حماية اجتماعية لدعم 2000 أسرة غذائيا بسيدي براني في مطروح

قوافل دعم الأسر الأولى
قوافل دعم الأسر الأولى بالرعاية

نظم صندوق تحيا مصر قافلة حماية اجتماعية على مدار يومين لتوفير الدعم الغذائي لصالح 2000 أسرة بمدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق الموجهة للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال المدير التنفيذي للصندوق تامر عبد الفتاح - في بيان اليوم الأربعاء إن القافلة وفّرت 22 طن مواد غذائية جافة، و20 طن خضروات، و10 أطنان منتجات ألبان، و4 أطنان لحوم وذلك بالتعاون مع مؤسسة العناني للتنمية الإنسانية، وشركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) وشركة الطحاوي للتجارة الخارجية وجمعية البر والتقوى.

وأضاف أن القافلة استهدفت دعم الأسر الأولى بالرعاية بمدينة سيدي براني والقرى التابعة لها وهي (أبو مرزوق، والزويدة، وشماس، وأبوسطيل، والظافر، والفاخري، والقطراني، ومزهود)، لافتا إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ سلسلة من قوافل الحماية الاجتماعية بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وسيناء ومطروح)، لتوفير الدعم الغذائي للأسر المستحقة بهذه المناطق.

وأكد أهمية تنوع الخدمات المقدمة للأسر المستحقة، من خلال تدعيم الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل الخيري، وتحقيق التكامل بين جهودها وخطط الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين الأولى بالرعاية، فضلا عن دعم قدرات مؤسسات العمل المجتمعي الشريكة لتحسين وتكثيف الخدمات المقدمة للأسر المدرجة على قوائمها، لاسيما في المناطق الحدودية والنائية لتلبية احتياجات المواطنين بها.

وأوضح أهمية تحسين جودة الحياة عبر تطوير وفرش المنازل، وتنظيم القوافل الطبية الشاملة بشكل دوري طوال العام، بالإضافة إلى تنمية الحرف اليدوية بهذه المناطق، مشيرا إلى أن شراكة الصندوق مع مؤسسات العمل المجتمعي تمتد لنحو 100 شركة كبرى، و500 مؤسسة وجمعية قاعدية.

يذكر أن مبادرة (بالهنا والشفا) إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 11.2 مليون مواطن سنويا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة.

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صندوق تحيا مصر سيدي براني محافظة مطروح السيسي وزارة التضامن

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