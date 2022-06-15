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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

القابضة للمياه: بدء تفعيل اعتماد أماكن التقييم والتدريب العملي لبرامج المسار الوظيفى

صدى البلد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، فى إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى.

وقامت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببدء زيارات اعتماد أماكن التدريب والتقييم العملى، وكانت أولى هذه الزيارات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية فى الفترة من 7 الى8/6/2022
وانته‍ت الزيارة إلى اعتماد إدارة صيانة المركبات بشركة الغربية للتدريب والتقييم العملي للعاملين بالمسار الوظيفي ( فنى حملة )، وتقييم الورشة المركزية بالمحطة الملاحية للتدريب والتقييم العملى للعاملين بالمسار الوظيفى ( فنى صيانة كهربائية ).

ومن الجدير بالذكر أن اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية، والتي تؤكد عليها القابضة كشرط للترقية أحدثت تطور فى الأداء بكل التخصصات، مما ينتج عنه مردود إيجابي فى الوقت والجهد وتعظيم الأداء للشركات التابعة للقابضة للمياه ويحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية، مما يشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول على الترقية المستحقة، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية، حيث تمت عملية  الاعتماد والتقييم بمشاركة فعالة من الإدارة العامة للتدريب  والإدارة العامة للخدمات الفنية المعاونة بشركة الغربية  تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة.

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