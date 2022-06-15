بلومبرج: مباحثات بين إيني ومصر لزيادة إمدادات الغاز المسال إلى إيطاليا

ذكرت وكالة "بلومبرج" اليوم أن شركة النفط الإيطالية العملاقة "ايني" تجري محادثات لزيادة واردات الغاز من مصر إلى إيطاليا وأوروبا ، بحثاً عن سبل جديدة لإمدادات الطاقة بعيداً عن روسيا.

وقالت "بلومبرج إن إيني أبرمت بالفعل صفقة مع شركة الطاقة المصرية الحكومية "إيجاس" لتعزيز تدفقات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بمقدار 3 مليارات متر مكعب سنويًا وستشهد الاتفاقية الجديدة قيام إيني ومصر بإضافة طاقة للتصدير إلى إيطاليا تتجاوز هذا المستوى ضمن في العامين المقبلين.

وحسب "بلومبرج" تأتي المحادثات التي تشارك فيها شركة "إيني" وسط جولة من المناقشات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي مع منتجي الغاز في جميع أنحاء العالم.

وأبرمت إيطاليا عددًا من صفقات التوريد مع الدول الأفريقية المصدرة للطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، ولدى إيني علاقات طويلة الأمد مع المنطقة ، لا سيما من خلال وجودها في مصر وليبيا التي يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي.



وقال المتحدث باسم الشركة "إيني ملتزمة في دول مختلفة حيث تعمل للاتفاق على كل كمية إضافية محتملة من الغاز أو الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تسهم في أمن الطاقة الإيطالي والأوروبي".

وأضاف "لكن في الوقت الحالي لا يوجد تحديث فيما يتعلق بما تم الإعلان عنه بالفعل".

وقالت إيني ومقرها روما اليوم إن شركة "جازبروم بي جي إس سي" خفضت التدفقات إلى إيطاليا بنحو 15٪ ، مضيفة أن مجموعة الطاقة الروسية لم تقدم تفسيرًا لهذه الخطوة.



وتعمل شركات الطاقة الإيطالية التي تسيطر عليها الدولة بشكل وثيق مع حكومة دراجي لقطع الاعتماد على روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ايني، "كلاوديو ديسكالزي" الشهر الماضي ، إن إيطاليا يجب أن تكون قادرة على قطع علاقاتها مع موسكو بإمدادات الغاز بالكامل بحلول شتاء 2024-2025، من خلال سلسلة من الخطوات التدريجية.