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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تكشف أجندة لجنة الصناعة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة بالبرلمان لديها عدد من الأولويات التى ستعمل عليها خلال الفترة القادمة.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أولويات لجنة الصناعة تتمثل فى الإستماع لرؤية الوزارات المعنية لتوفير مناخ جيد للصناعات سواء المدن الصناعية أو الاقتصادية، خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعلن رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 19 يونيو الجاري.

ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.

كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.

كما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل الضريبة على الأطيان الزراعية، بعد مطالبة الأعضاء بأن يكون المدة لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لما هو وراد في مشروع قانون الحكومة.

لجنة الصناعة بالبرلمان الظروف الاقتصادية المدن الصناعية رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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