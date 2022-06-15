عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد بالحرس الثوري: الضربات الإيرانية غير المعلنة ضد إسرائيل تضاعفت

قائد بالحرس الثوري:
قائد بالحرس الثوري: الضربات الإيرانية غير المعلنة ضد إسرائيل

قال رئيس مركز بقية الله الثقافي الاجتماعي التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، اليوم الأربعاء، إن الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل في مختلف المناطق تضاعفت وسوف تستمر مستقبلا.

وزعم اللواء جعفري، وهو القائد السابق للحرس الثوري، في مقابلة مع وكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”الضربات الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل في مختلف دول المنطقة، وداخل الأراضي المحتلة (إسرائيل) تضاعفت وستستمر“.

لكن القائد بالحرس الثوري الإيراني ذكر أن بلاده لا يمكنها الإفصاح عن جزئيات وتفاصيل الكثير من تلك الضربات بل تحافظ على سريتها“.

وأشار جعفري إلى أن ”إيران وباقي ما يسمى بـ“محاور جبهة المقاومة التابعة لها“، نفذت الكثير من الضربات ضد إسرائيل والتي سبقت عملية اغتيال القائد في فيلق القدس حسن صياد خدائي“.

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تقارير عديدة عن مقتل شخصيات بارزة في الحرس الثوري بحوادث مختلفة كان أبرزها اغتيال العقيد في قوات فيلق القدس، حسن صياد خدائي، قرب منزله شرق طهران برصاص راكبي دراجة نارية في الـ22 من مايو الماضي.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن العقيد خدائي كان أحد قادة الوحدة 840 السرية التي جرى تشكيلها داخل قوة فيلق القدس، التابع للحرس الثوري، والتي تتولى عملية اختطاف واغتيال رعايا أجانب في الخارج.

وقالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن اغتيال خدائي.

وحمل المسؤولون في إيران ومن بينهم القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إسرائيل مسؤولية اغتيال العقيد خدائي.

وقال اللواء سلامي إن العقيد خدائي تمت مطاردته من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل لبضع سنوات بهدف اغتياله، معتبرًا أن ”اغتياله لا يشكل نصرًا لإسرائيل“.

وفي الأيام الأخيرة، توفي أيضًا أيوب انتصاري، متخصص في برامج الصواريخ والطائرات دون طيار، في محافظة يزد وسط إيران بسبب ما يسمى بـ“التسمم الغذائي“.

ويوم الإثنين الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن إيران تعتقد أن إسرائيل وراء تصفية اثنين من المتخصصين في مجال الطيران العسكري، بالسم.

وأضاف التقرير ”وفقًا لمسؤول إيراني ومسؤولين حكوميين آخرين، لم يرغبوا في الكشف عن أسمائهم، تعتقد إيران أن إسرائيل قتلت الاختصاصيين الإيرانيين (أيوب انتصاري، وكامران آغا ملائي) بتسمم غذائي“.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الإثنين، بأن علي كماني من وحدة سلاح الجو في الحرس الثوري في مدينة خميس، ومحمد عبدوس الموظف في سلاح الجو في سمنان شرق طهران، قتِلا ”خلال مهمة“ الأحد الماضي.

ووصف الحرس الثوري الإيراني كلًّا مِن“كماني وعبدوس“ بـ“الشهيد“ دون تقديم المزيد من التوضيح حول أسباب مصرعهما.

إسرائيل والمفوضية الأوروبية تبحثان تصدير الغاز عبر مصر إلى أوروبا

إسرائيل ايران الحرس الثوري الضربات الايرانية تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

ريهام بكير تكشف الأسباب الحقيقية لرحيل موسيماني عن الأهلي |فيديو

انخفضت 220 جنيها خلال شهر .. أسعار الذهب في مصر اليوم

فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

سويسرا تعلن إغلاق مجالها الجوي وإلغاء جميع الرحلات في مطار جنيف

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن ضوابط تحويل الطلاب من مدرسة لأخرى

مدبولي: زيادة سعر الدولار كلف الدولة 16 مليار جنيه فى العام

كأس رابطة الأندية يظهر اليوم في سحب قرعة نصف نهائي ونهائي البطولة

الكشف عن تصميم كأس رابطة الأندية المحترفة.. صور

مدبولي: ليس لنا ذنب في موجة التضخم العالمية.. والأزمة لم تحدث من 50 عاما|صور

بلاتر وبلاتيني مهددان بالسجن سنة و8 أشهر بسبب الاحتيال على فيفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. محمد صلاح ينفق 6% من ثروته على الخير

غير معلوم جنسيتها.. فتاة تهزم 6 رجال حاولوا التحرش بها

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

لن تصدق.. نفسك ينقطع أثناء النوم والشخير علامة

فيديو

فترة زمنية شائكة.. إياد نصار يتحدث عن مسلسل الجماعة.. فيديو جراف

محمد الأحمد يكشف عن شخصيته في مسلسل الحجرة.. فيديو

فرصتها كانت منعدمة .. قصة سيدة تحمل مرتين في أسبوع واحد

إياد نصار: أصحاب ولا أعز سوء تقدير مني.. وانتظروني في وش وضهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ