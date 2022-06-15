لجمع معلومات استخبارية.. إسرائيل تنشئ طاقم مهمات خاصة بقيادة الموساد والشاباك

كشفت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء منظمة أمنية إسرائيلية للمهمات الخاصة تضم أشخاص من الموساد والشاباك ومجلس الأمن القومي، بحيث يعمل على مدار الساعة.



وحسب القناة العبرية، فإن مهمة هذه المنظمة تتلخص في تحليل المعلومات الاستخباراتية، ومعالجتها، وتحذير الإسرائيليين في الخارج في الوقت الحقيقي.



وقالت: إن أفراد الطاقم يعملون معاً على مدار الساعة، وكل منهم يستخدم تفوقه النسبي وقدرته في مجال جمع المعلومات وإحباط العمليات.



وفي وقت سابق، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الإسرائيليين من السفر إلى تركيا، داعيًا الإسرائيليين هناك للعودة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.



تحذيرات الوزير الإسرائيلي سبقها ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية حول إفشال مخطط إيراني لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في تركيا.



وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" عبر تقرير، نشر الاثنين، أن وكالات الأمن الإسرائيلية كشفت مخططًا من هذا النوع الشهر الماضي، موضحًا أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين قدموا معلومات استخباراتية لنظرائهم الأتراك، حول الشبكة المذكورة، وطلبوا اتخاذ إجراءات لإحباط الهجوم، دون تحديد جنسية الوكلاء الإيرانيين المزعومين، وعدد المتورطين، وما إذا كانت نُفذت اعتقالات، لكن القناة 13 أوضحت أن "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني" كان خلف العملية المحبطة.