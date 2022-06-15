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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تستقبل وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة بهيئة القضاء العسكري

القوات المسلحة تستقبل
القوات المسلحة تستقبل وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة

إستقبلت هيئة القضاء العسكري وفداً يضم مائة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة وذلك للتعرف على إختصاصات القضاء العسكري ومنظومة العمل به بإعتباره جهة قضائية مستقلة طبقاً للدستور، وذلك بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية وعدد من رجال القضاء العسكري.

تضمنت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن النشأة التاريخية للقضاء العسكري ومراحل تطوره ، كذلك مهام هيئة القضاء العسكري، بالإضافة إلى عرض تقديمي لإدارات هيئة القضاء العسكري التخصصية المختلفة وما تقوم به من مهام تهدف إلى تحقيق العدالة  خلال كافة مراحل المنظومة القضائية.

وألقى اللواء صلاح محمد الرويني رئيس هيئة القضاء العسكري كلمة نقل خلالهـا تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لقضاة وقاضيات مصر، مشيراً إلى أن مثل تلك الزيارات تهدف إلى توطيد العلاقات بين كافة عناصر المنظومة القضائية المصرية بما يسهم في تكامل الأدوار والمهام لتحقيق العدالة بكافة ربوع الدولة المصرية.

كما ألقى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة كلمة أعرب خلالها عن إمتنانه لتلك الزيارة، كذلك تقديره لمنظومة العمل بالقضاء العسكري والتي يلقى على عاتقها مهام جسام من شأنها تطبيق منظومة العدالة بكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية وفقاً للدستور وآليات تنظيم العمل القضائي بجمهورية مصر العربية.

فيما ألقى مستشار رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية للمعلومات محاضرة عن أبعاد الأمن القومي والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ركائز الأمن القومي المصري لمجابهة كافة التهديدات والتحديات.

وأختتمت الزيارة بتكريم أعضاء هيئة القضاء العسكري المتميزين عن العام القضائي 2021.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

القوات المسلحة مجلس الدولة هيئة القضاء العسكري اللواء ممدوح شاهين القضاء العسكرى الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر رئيس مجلس الدولة

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