الذهب يعاود الارتفاع مرة أخرى.. وعيار 21 يسجل 998 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-6-2022، متأثرة بارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، لمستوى 1824 دولارًا، وذلك بسبب هبوط الدولار فجأة عن ذروة ارتفاعاته قبيل اجتماع مرتقب للفيدرالي الأمريكي اليوم، بشأن قرار أسعار الفائدة، وسط توقعات قوية بزيادة الفائدة بنسبة أكبر من نصف في المائة.

وواصلت أسعار الذهب في السوق المحلي الارتفاع بنحو 5 جنيهات بالأسواق المحلية منذ بداية تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 998جنيهًا غير شامل المصنعية.

وأضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1145 جنيهًا، وسجل عيار 18 مستوى 855 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 7984جنيهات.



أسعار الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,134 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 998 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 855 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 661 جنيها للجرام.



سعر الذهب اليوم



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 35,259 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,936 جنيها، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,133,714 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

