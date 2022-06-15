إطلالة بسيطة.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بلوك كاجوال

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ميرنا نور الدين عبر خاصية “الاستوري”، مرتدية فستان كاجوال باللون الأسود، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع شنطة باللون الأبيض.

وتحدثت الفنانة ميرنا نور الدين خلال ندوتها في موقع “صدى البلد” عن كواليس مشاركتها في مسلسل دايما عامر في رمضان الماضي.

وقالت ميرنا: "وافقت على المسلسل منذ البداية فور علمي أنه يناقش قضية التعليم وزاد حبي له بمناقشته قضايا أخرى مثل التنمر".

تابعت: "كنت أقوم بدور فدوى وهي مدرسة موسيقى وتعلمت العزف على احدى الآلات وأحببتها للغاية لدرجة أنني كنت أرغب في التعلم بالإجازة على البيانو".

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية مهمة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.