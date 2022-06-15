ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إيسترن كومباني بـ رباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً أمام ايسترن كومباني بأربعة اهداف لهدف ، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي we السلام.

سجل اهداف الأهلي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، وأحمد عبد القادر ووليد سليمان بينما سجل هدف ايسترن كومباني فراس عيفية.

الفوز رفع رصيد الاهلي إلى النقطة 40 فى المركز الثالث بعدما خاض 17 مباراة ، بينما تجمد رصيد ايسترن كومباني عند 13 نقطة فى المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري .

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك بالمباراة المقبلة في قمة الأسبوع الـ20 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على إيسترن كومباني



1- الزمالك - المركز الأول - 44 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 43 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 40 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 36 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 35 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 32 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 30 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 29 نقطة.

9- إنبي - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا - المركز العاشر - 25 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

12- الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 22 نقطة.

13- الجونة - المركز الثالث عشر - 21 نقطة.

14- المصري - المركز الرابع عشر - 20 نقطة.

15- المقاولون العرب - المركز الخامس عشر - 18 نقطة.

16- الإسماعيلي - المركز السادس عشر - 18 نقطة.

17- مصر المقاصة - المركز السابع عشر - 14 نقطة.

18- إيسترن كومباني - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.