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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إيسترن كومباني بـ رباعية

الاهلي وايسترن كومباني
الاهلي وايسترن كومباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً أمام ايسترن كومباني بأربعة اهداف لهدف ، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي we السلام.

سجل اهداف الأهلي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، وأحمد عبد القادر ووليد سليمان بينما سجل هدف ايسترن كومباني  فراس عيفية.

الفوز رفع رصيد الاهلي إلى النقطة 40 فى المركز الثالث بعدما خاض 17 مباراة ، بينما تجمد رصيد ايسترن كومباني عند  13  نقطة فى المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري . 

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك بالمباراة المقبلة في قمة الأسبوع الـ20 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على إيسترن كومباني


1- الزمالك - المركز الأول - 44 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 43 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 40 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 36 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 35 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 32 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 30 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 29 نقطة.

9- إنبي - المركز التاسع - 26 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا - المركز العاشر - 25 نقطة.

11- غزل المحلة - المركز الحادي عشر - 25 نقطة.

12- الاتحاد السكندري - المركز الثاني عشر - 22 نقطة.

13- الجونة - المركز الثالث عشر - 21 نقطة.

14- المصري - المركز الرابع عشر - 20 نقطة.

15- المقاولون العرب - المركز الخامس عشر - 18 نقطة.

16- الإسماعيلي - المركز السادس عشر - 18 نقطة.

17- مصر المقاصة - المركز السابع عشر - 14 نقطة.

18- إيسترن كومباني - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.

النادي الأهلي ايسترن كومباني الدوري المصري الممتاز حسين الشحات وليد سليمان

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