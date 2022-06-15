أخبار الأهلي | اكتساح إيسترن كومباني برباعية .. المدرسة الألمانية الأقرب لخلافة موسيماني

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ النادي الأهلي على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالتالي:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً أمام ايسترن كومباني بأربعة اهداف لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي we السلام.

شكل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وياسين منصور رئيس شركة الكرة خلية عمل على مدار الساعة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً لبيتسو موسيماني الذي تم فسخ تعاقده ورحل عن القلعة الحمراء بالتراضي.

رفض حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك إيسترن كومباني، خلال مباراة الفريقين اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.