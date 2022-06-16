محافظ دمياط تستقبل رئيس جامعة الأزهر ويناقشان آليات تعزيز التعاون المشترك

محافظة دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها مساء أمس ، الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارته للمحافظة لوضع حجر الأساس لمركز الكلى والمسالك البولية وعدد من الأعمال الإنشائية الجديدة بمستشفى جامعة الأزهر .

جاء اللقاء بحضور الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب، واستهلت " المحافظ " اللقاء بالترحيب بالدكتور المحرصاوى ،كما أشادت بدور جامعة الأزهر والازهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ،لنشر الفكر الوسطى المستنير مؤكدة انها منارة العلم والعلماء ،مشيدة أيضا بالدور الذى قدمته الجامعة لدعم القطاع الصحى خلال جائحة كورونا.

وناقشت الدكتورة منال عوض والدكتور المحرصاوى آليات تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين ، لدعم جهود المحافظة بالقطاعات المختلفة، حيث استعرض رئيس جامعة الأزهر اهم المبادرات التى تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع، مثل إطلاق قوافل طبية بقرى " حياة كريمة " ،و كذلك جهود الجامعة لمحو الأمية ،و لم شمل الاسرة لمواجهة ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق وأيضا نشر الفكر الوسطى ومواجهة الفكر المتطرف ،هذا إلى جانب نشر الوعي بعدد من القضايا ، كما أكد على أهمية تحقيق الترابط والتواصل مع المحافظة لخدمة أبنائها معلنا عن إطلاق حوار مجتمعى يضم قيادات الأزهر والكنيسة لدعم قيم المواطنة.

وفى هذا السياق ،،رحبت " محافظ دمياط " بهذا التعاون مشيدة بما حققته جامعة الازهر على مدار سنوات طويلة لخدمة المجتمع بجانب دورها العلمى.

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