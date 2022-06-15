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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال لقائه محافظ دمياط.. رئيس جامعة الأزهر يعلن دعمه لمبادرة حياة كريمة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، دعمه الكامل لجميع المبادرات الرئاسية التي نادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها مبادرة (حياة كريمة).

حياة كريمة

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال لقائه مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة الأسبق نائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، والدكتور العدل القاضي، عميد كلية الهندسة سابقا مدير المركز الهندسي بجامعة الأزهر، والدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، أن جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تصب جميعًا في مصلحة الوطن. 

وأوضح رئيس الجامعة أن هناك جهودًا كبيرة يقوم عليها بيت العائلة المصرية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، تؤكد على المواطنة وأن المصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين نسيج واحد ومنصهرون في بوتقة الوطن الحبيب مصر في الجمهورية الجديدة.

كما أوضح أن مرصد الأزهر العالمي يقوم بتتبع جميع الأفكار المتطرفة حول العالم والرد عليها وتفنيدها من خلال المتخصصين بـ 15 لغة، بجانب ذلك هناك وحدة (لم الشمل)، وأيضًا جهود المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر والحائز على جائزة أفضل مركز بحثي على مستوى العالم من الأمم المتحدة. 

وعبرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن سعادتها وتطلعها للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية وخاصة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، وأبدت استعدادها وجاهزيتها للتعاون مع جامعة الأزهر ومستشفى جامعة الأزهر بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

الأزهر جامعة الأزهر المبادرات الرئاسية حياة كريمة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مجلس النواب

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