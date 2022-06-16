هشام إبراهيم: الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت ضغوطا على موازنات الدول الكبرى.. فيديو

قال دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والإستثمار، إن الأزمة الروسية الأوكرانية، ألقت بمزيد من الضغوط على موازنات الدول الكبرى وليس النامية فقط، خاصة أن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة لتصل إلى 75%.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، ان الاقتصاد العالمى سيواجه موجة بمزيد من ارتفاع الأسعار، وبمزيد من الضغوط على المواطنين، مما سيكون له تأثيرعلى القدرة الشرائية .

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار، أنه لأول مرة يصبح المواطن الامريكي يشعر بمزيد من الضغوط، نتيجة الأزمة الحالية.

وأشار هشام إبراهيم إلى أن الحكومات في كل العالم تواجه الكثير من الضغوط وفي نفس الوقت هي عاجزة عن معرفة ما سيحدث مستقبلا او إيقاف ما يحدث من تضخم، بمعنى أن الحكومات على مستوى العالم تدير سياستها يوما بيوم.